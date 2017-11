Ende Oktober erreichte die Airbus-Aktie von Rekordhoch bei 88,20 Euro. Es war der bisherige Höhepunkt eines seit September bestehenden Aufwärtstrends, der aktuell zwischen 84,40 und 93 Euro beschrieben werden kann. In den letzten vier Wochen bewegten sich die Notierungen in einer konsolidierenden Dreiecksformation zur Seite, wobei sie sich an der Unterseite des Aufwärtstrends entlang nach oben schoben. Dieser sollte auch weiterhin halten, so dass die Aktie nicht nachhaltig unter das zuletzt gesehene Verlaufstief bei 84,31 Euro fallen sollten. Das könnte die aktuelle Tendenz umkehren. Von höheren Notierungen gehen bereits einige Analysten aus. Die Société Générale hob ihr Ziel für die Airbus-Aktie von 83 auf 102 Euro an und bestätigte ihre Bewertung mit Kaufen. Von einem Potenzial bis in den dreistelligen Bereich gingen zuletzt auch die Analysten von Goldman Sachs aus und erhöhten ihre Prognose von 93 auf 113 Euro. Erst letzte Woche hatte Airbus mit dem größten Auftrag der Firmengeschichte für Schlagzeilen gesorgt. Ein entsprechender Vorvertrag wurde unterzeichnet. ...

