Your Family Entertainment AG: Your Family Entertainment Aktiengesellschaft beschließt Ausgabe einer Wandelschuldanleihe im Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 4.375.460

München, 23. November 2017

München, 23. November 2017

Der Vorstand der Your Family Entertainment Aktiengesellschaft (WKN: A161N1, ISIN: DE000A161N14, Kürzel: RTV) hat nun die Einzelheiten der am 15. November 2017 im Wege einer Ad hoc-Mitteilung nach Artikel 17 MAR angekündigten Wandelanleihe festgelegt und mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, eine Wandelanleihe im Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 4.375.460, eingeteilt in bis zu Stück 2.573.800 auf den Inhaber lautende, untereinander gleichberechtigte Teilschuldverschreibungen im Nennbetrag von je EUR 1,70 zu begeben.

Die Laufzeit der Wandelanleihe beginnt am 1. Januar 2018 und endet mit Ablauf des 7. Februar 2020. Der Ausgabebetrag je Teilschuldverschreibung beträgt 100 % des Nennbetrages und damit EUR 1,70. Jede Teilschuldverschreibung wird in Höhe ihres Nennbetrages mit 3 % p. a. verzinst.

Die Aktionäre sind im Rahmen des Bezugsrechts berechtigt, entsprechend dem Bezugsverhältnis von 4:1 für jeweils vier Aktien eine neue Teilschuldverschreibung zu beziehen. Die Möglichkeit eines Mehrbezugs von Teilschuldverschreibungen ist vorgesehen. Die Bezugsfrist läuft vom 29. November 2017 bis zum 13. Dezember 2017 (jeweils einschließlich), wobei ein Bezugsrechtshandel nicht vorgesehen ist. Das entsprechende Bezugsangebot wird voraussichtlich am 24. November 2017 im Bundesanzeiger veröffentlicht.

Die Gesellschaft beabsichtigt, am Ende der zweiwöchigen Bezugsfrist alle zuvor aufgrund des Bezugsrechts nicht bezogenen Teilschuldverschreibungen interessierten Investoren im Rahmen einer Privatplatzierung zur Zeichnung anzubieten. Die Emission wird von der SMC Small & Mid Cap Investmentbank AG begleitet; kontakt@smc-investmentbank.de.

Geplant ist, den Emissionserlös aus der Begebung der Wandelanleihe einerseits für die Rückführung der 4 %-Wandelschuldverschreibung 2014/2018 (ISIN DE000A1YC0J3 / WKN A1YC0J), deren Laufzeit am 9. Februar 2018 endet, und andererseits für den weiteren Ausbau der internationalen sowie der nationalen Senderaktivitäten von "Fix&Foxi"

(Pay-TV) und "RiC" (Free-TV) zu verwenden.

Das Bezugsangebot wie auch die Wandelanleihebedingungen sind voraussichtlich ab dem 24. November 2017 auch auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.yfe.tv im Bereich Investor Relations einsehbar.

"Die Bekanntgabe der geplanten Wandelanleihe hat bereits das Interesse der Investoren geweckt und für positives Feedback im Rahmen des SMC Impact-Investing-Tag am 15. November 2017 in der Universität Eichstätt-Ingolstadt gesorgt. Dies stimmt uns zuversichtlich, die Wandelanleihe erfolgreich zu platzieren", so Dr. Stefan Piëch, Alleinvorstand der Your Family Entertainment AG (YFE).

Über die Your Family Entertainment AG Die Your Family Entertainment AG mit Sitz in München (kurz: YFE) hat eine langjährige Expertise im TV-Markt. YFE ist Produzent und Lizenzhändler von qualitativ hochwertigen Unterhaltungsprogrammen für Kinder und die ganze Familie. Das Unternehmen verfügt über eine der größten senderunabhängigen Programmbibliotheken für Kinder- und Familienunterhaltung in Europa. Zum Programmstock gehören bekannte und beliebte Serien wie "Enid Blyton", "Fix&Foxi", "Urmel", "Landmaus und Stadtmaus" oder "Altair". Das Unternehmen war Gründungsgesellschafter des ersten deutschen Privatsenders Sat.1 im Jahre 1984, hat zum Aufbau des Kinder-Vormittagsprogramms bei Super RTL beigetragen und ist Gründungsmitglied des Verbandes Privater Rundfunk und Telemedien (VPRT). Seit 2007 betreibt die YFE erfolgreich preisgekrönte Pay-TV-Sender, die im Dezember 2014 in "Fix&Foxi" umbenannt wurden und sich weltweit etabliert haben. Die Sender sind sowohl in der DACH-Region (Deutsch) wie auch in Afrika (Englisch und Französisch), dem Nahen Osten (Arabisch und Englisch) und Amerika (Spanisch und Englisch) verfügbar. Der im September 2012 in Betrieb genommene Free-TV Sender "RiC" ist in der DACH-Region frei empfangbar. Darüber hinaus betreibt die YFE über 20 Mobil-TV-Sender auf der TV-Plattform von Hutchison 3. Geleitet wird YFE durch den Vorstand Dr. Stefan Piëch (WKN: A161N1, ISIN: DE000A161N14, Kürzel: RTV).

Kontakt: Your Family Entertainment AG Michael Huber Tel.: +49 (0)89 / 99 72 71-0 Fax: +49 (0)89 / 99 72 71-91 EMail: michael.huber@yfe.tv www.yf-e.com www.yfe.tv

Sprache: Deutsch Unternehmen: Your Family Entertainment AG

Nordendstr. 64 80801 München Deutschland Telefon: +49 (0)89 997 271-0 Fax: +49 (0)89 997 271-91 E-Mail: ir@yfe.tv Internet: www.yf-e.com ISIN: DE000A161N14 WKN: A161N1

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Stuttgart

DE000A161N14

