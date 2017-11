Aktionäre von LiCo Energy Metals haben Warrants ausgeübt, so dass dem Spezialisten für Batteriemetalle in den vergangenen zwei Wochen insgesamt 600.000 CAD zuflossen.

Auch Warrants sind ein in Kanada bewährtes Mittel, um sich zu finanzieren. So flossen LiCo Energy Metals (0,06 Euro; 0,09 CAD; CA5316961021) in den vergangenen zwei Wochen 600.000 CAD in Folge der Ausübung der Warrants zu. Insgesamt wurden 8.000.000 Anteile zu 0,075 CAD ausgübt. Die Warrants wurden in den vergangenen Kapitalerhöhungen ausgegeben. Das ist im kanadischen Kapitalmarkt ein bewährtes ...

