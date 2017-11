Prophecy Development hat für sein Silber-Zink-Blei-Projekt in Bolivien einen ersten Ressourcen-Bericht vorgelegt. Demnach kommt die historische Mine auf Silbergrade von bis zu 445 Gramm je Tonne.

Zweites Projekt in Bolivien

Neben dem Vanadium-Titan-Projekt Gibellini in Nevade (mehr hier) besitzt Prophecy Development (3 Euro/4,67 CAD; CA74347D2077) mit Pulacayo in Bolivien ein Silber-Zink-Blei-Projekt. Die historische Liegenschaft befindet sich in einem Dreieck zwischen den Silberminen San Cristobal (Sumitomo), San Bartolome (Coeur Mining) und San Vincente (Pan American Silver) und erstreckt sich über 3.550 Hektar. Prophecy hatte das Projekt 2015 durch die Übernahme von ASC Bolivia übernommen, die Mining-Genehmigungen durch die staatliche Comibol liegen bereits vor.

36,7 Mio. Unzen Silber im Boden

Nun hat Prophecy eine vom Gutachter Mercator Geological Services erstellte Ressourcenschätzung veröffentlicht. Demnach kommt Pulacayo auf 2,08 Mio. Tonnen Gestein mit einem durchschnittlichen ...

