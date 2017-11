Sitzungsprotokoll von der EZB-Sitzung im Oktober, bei der die Zentralbank beschlossen hat, das QE-Programm zu verlängern, dieses Ereignis wird heute klar im Fokus stehen Vorläufige Einkaufsmanagerindizes für November sollten die gute Form der wirtschaftlichen Aktivität in Europa bestätigen Daten aus Kanada und Neuseeland könnten sich auf CAD und NZD auswirken

Zusammenfassung:Heute wird in den USA aufgrund von Thanksgiving der Handel ausgesetzt (Kontrakte für US-Indizes und andere Instrumente werden daher in begrenzten Zeiträumen gehandelt, mehr Details finden Sie auf unserer Website). Am heutigen Handelstag stehen einige makroökonomische Veröffentlichung auf der Agenda, unter anderem das EZB-Sitzungsprotokoll und die vorläufigen PMIs aus der Eurozone. Darüber hinaus werden wir wichtige Berichte zur kanadischen und neuseeländischen Wirtschaft erhalten. 9:00, 9:30, 10:00 Uhr - Vorläufige Einkaufsmanagerindizes für November, beginnend in Frankreich, Deutschland und endend mit dem gesamten Euroraum: Es war ein gutes ...

Den vollständigen Artikel lesen ...