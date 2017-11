Doch die Lage für das Papier der Softwareschmiede ist nicht gleich aussichtslos, seit November 2008 herrscht eine ungebrochene Aufwärtsbewegung. Nach einem Verlaufstief bei 20,75 Euro nahm die Aktie wieder Anlauf zur Oberseite und stieg zunächst bis 65,00 Euro an. Nach einer mehrjährigen Konsolidierung in diesem Bereich gelang es schließlich bis Ende Oktober auf ein Verlaufshoch von 100,70 Euro zuzulegen. Doch die Kraft der Bullen schwindet in den letzten Wochen merklich, wodurch sich noch eine augenscheinlich erforderliche Konsolidierung aus Sicht der kommenden Wochen einstellen könnte. Aktuelle ringt die Aktie nämlich um den seit Ende August bestehenden Trendkanal und den EMA 50 auf Tagesbasis. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...