Liebe Leser,

in den letzten Wochen hat sich die JinkoSolar-Aktie erfolgreich gegen den Abwärtstrend gestemmt und wieder deutlich Boden gutgemacht. Innerhalb der letzten vier Wochen konnte die Aktie damit fast 13 % an Wert hinzugewinnen. Über den wichtigen Widerstand zwischen 28 und 28,50 Euro hat es die Aktie trotz der aussichtsreichen Position nicht geschafft. Dies stimmt nun etwas negativ, denn der Kurs setzte sofort zu einer Abwärtsbewegung an. So ging es mit der Aktie am Dienstag um ... (Johannes Weber)

Den vollständigen Artikel lesen ...