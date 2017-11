Die Schweizer Großbank UBS hat Intesa Sanpaolo auf "Buy" belassen. Bei den italienischen Banken blieben vor allem regulatorische Risiken im Zusammenhang mit der Qualität ihrer Vermögenswerte im Fokus, schrieb Analyst Ignacio Cerezo in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Angesichts der regionalen wirtschaftlichen Ungleichgewichte in Italien komme aber auch der geografischen Aufstellung innerhalb des heimischen Marktes Bedeutung zu. Geldhäuser mit einem großflächigeren Filialnetz wie Intesa Sanpaolo seien überraschenderweise wettbewerbsfähiger als ihre Konkurrenten./gl/bek Datum der Analyse: 22.11.2017

ISIN: IT0000072618