Gerade kam die Nachricht, dass MorphoSys' Lizenzpartner Janssen die Zulassung für ein Schuppenflechte-Medikament in Europa erhalten habe, das mit einem Wirkstoff von MorphoSys (ISIN: DE0006632003) arbeitet. Die Aktie reagierte sofort positiv, aber bislang reicht es nur, das anfängliche, deutlichere Minus zu reduzieren. Die Luft ist dünn auf dem Niveau, das die Aktie jetzt erreicht hat. Denn der Kurs preist viel Positives in der Zukunft ein. Was auch allemal so kommen kann, nur ist die Frage, wie lange es dauert. Nachhaltig in die schwarzen Zahlen zu kommen ist für Biotech-Unternehmen ein steiniger Weg. Und für 2018 rechnen die Analysten damit definitiv noch nicht. Da ist ein Kursniveau über 80 Euro nicht gerade billig.

Zumal sich die Aktie dem Widerstand in Form des Hochs vom Dezember 2014 bei 88,50 Euro nähert … dem höchsten Kursniveau, seit die Aktie mit den anderen Technologie- und Biotechaktien ...

