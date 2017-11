Vancouver, British Columbia (ots/PRNewswire) -



NetCents Technology Inc. ("NetCents" oder das "Unternehmen") (CSE: NC / Frankfurt: 26N) freut sich, eine Vereinbarung über die Einnahmenaufteilung mit Aliant Payment Systems ("Aliant") mit einer Laufzeit von fünf (5) Jahren bekanntgeben zu dürfen, nach der Aliant eine White-Label-Lösung von NetCents zur Kryptowährungsverarbeitung für sein Händlernetz von nahezu 7.000 in den USA ansässigen Händlern anbieten wird.



Im Rahmen dieser Vereinbarung wird NetCents Aliant sein optimiertes Widget zur Kryptowährungsverarbeitung als White-Label-Lösung zur Verfügung stellen. Die NetCents-Plattform wird die zugrundeliegende Technologie zur Verarbeitung aller Kryptowährungstransaktionen von Aliant sein und Zugang zu nahezu 7.000 Händlern gewähren, die automatisch die NetCents Coins als Zahlungsoption akzeptieren können, direkt nach der Einführung dieser Kryptowährung im NetCents-Ökosystem am 1. Dezember 2017.



Aliant Payment Systems ist jetzt schon seit mehr als 20 Jahren im Geschäft und versorgt eine Vielzahl von Industriezweigen, einschließlich Kleinunternehmen, Retail-Outlets, Restaurants, Tankstellen und Bedarfsartikelgeschäfte sowie Händler in risikoreichen Industrien mit Verarbeitungsdiensten. Jedes Jahr verarbeitet Aliant mehr als 560 Milliarden Dollar und hat 15,5 Milliarden Transaktionen.



Weltweit haben 50 Acquiring-Banken Aliant autorisiert, bei der Aufnahme neuer Händlerkunden, nationale wie internationale, in ihr System das letzte Wort zu haben und die entsprechende Zustimmung zu erteilen ? wobei den Unternehmensinhabern flexible Geschäftsbedingungen angeboten werden.



Clayton Moore, Gründer und CEO von NetCents, bemerkte dazu: "Unsere Vereinbarung mit Aliant ermöglicht seinem Händlernetz den Zugang zu unserer proprietären digitalen Währungsplattform sowie zu den NetCents Coins. Mit nahezu 7.000 Händlern in seinem Händlernetz und einem Verarbeitungsvolumen von mehr als 500 Milliarden Dollar pro Jahr wird es NetCents in den kommenden Monaten mit mehreren Distributionspunkten versorgen."



Eric Brown, CEO von Aliant Payments, sagte: "Aliant Payments war stolz, einer der ersten Zahlungsverarbeiter zu sein, der seinen Händlern die Möglichkeit bot, Zahlungen in Bitcoin zu akzeptieren. Und nun freuen wir uns sehr darüber, eine digitale Währungslösung anzubieten, die offen für mehrere Coins ist. Wir freuen uns, den Händlern zeigen zu können, was die digitale Währung für Online-Zahlungen leisten kann und was NetCents für Unternehmen tut, die weltweit Werte übertragen."



Herr Moore sagte abschließend: "Da diese Beziehung weiterhin wächst, möchten wir noch mehr unserer Dienstleistungs- und Produktangebote integrieren, wie zum Beispiel Geschenk- und Treuekarten, POS-Terminals und Zugang zu Geldautomaten, um nur einige zu nennen."



Über Aliant



Aliant Payment Systems ist ein internationales Unternehmen, das Händlerdienste und Kreditkartenverarbeitung anbietet, mit Hauptsitz in Fort Lauderdale, Florida. Aliant erbringt für Unternehmen auf der ganzen Welt Kreditkartenverarbeitungs- und Zahlungsverarbeitungsdienste, mit einem hochqualifizierten Management-Personal, das 14 Jahre Erfahrung beim Einrichten von Konten sowie im Kundenservice und der Entwicklung vorweisen kann. Aliant arbeitet nur mit den Besten in der Industrie zusammen, wenn es um die Erbringung von Händlerdiensten geht. Darüber hinaus bietet Aliant ein vollständiges Sortiment an Kartenlesegeräten und Geldautomaten an, um Ihrem Unternehmen und seinen Kunden größtmögliche Bequemlichkeit und Effizienz zu bieten.



http://www.aliantpayments.com/



Über NetCents



NetCents ist eine Online-Plattform der nächsten Generation für Zahlungsverarbeitung, die Verbrauchern und Händlern Online-Services für die Verwaltung elektronischer Zahlungen bietet. Das Unternehmen konzentriert sich darauf, die Migration von Bargeld zu digitaler Währung zu erfassen, indem es innovative Blockchain-Technologie einsetzt, um damit Zahlungslösungen zu liefern, die einfach, sicher und sorgenfrei sind. NetCents arbeitet unter anderem mit Finanzpartnern, Mobilbetreibern und Börsen zusammen, um das Benutzererlebnis von Online-Transaktionen reibungsloser zu gestalten. NetCents Technology ist integriert in das Automated Clearing House ("ACH") und ist als ein Money Services Business (MSB) bei FINTRAC registriert, was die Sicherheit und den Datenschutz unserer Verbraucher sicherstellt. NetCents kann für Einzahlungen aus 194 Ländern auf der ganzen Welt verwendet werden und gibt Ihnen die Freiheit, mit der Methode Ihrer Wahl zu zahlen - Pay. Your Way.



Warnhinweis im Hinblick auf zukunftsgerichtete Aussagen



