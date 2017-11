Essen - Auf den ersten Blick gaben die gestern in den USA veröffentlichten Wirtschaftsdaten ein gemischtes Bild ab, berichten die Analysten der National-Bank AG.Bei genauerer Betrachtung seien sie jedoch gar nicht schlecht ausgefallen. Der Rückgang der Auftragseingänge für langlebige Wirtschaftsgüter im Monatsvergleich sei nicht erwartet worden. Es müsse jedoch berücksichtigt werden, dass der Vormonatswert doch vergleichsweise deutlich nach oben korrigiert worden sei. Das gelte entsprechend für die einzelnen Auftragseingangskomponenten. Der vorläufige Wert des Konsumentenvertrauens der Uni Michigan habe zwar nicht an die Werte, die noch vor einigen Monaten erreicht worden seien, anknüpfen können. Der aktuelle Wert spreche aber weiterhin für eine ungebrochene Konsumlust der US-Verbraucher. Die "Black Friday Sales" dürften dazu einen ersten Aufschluss geben, wie das Weihnachtsgeschäft wohl laufen werde. Dabei seien insbesondere die Online-Umsätze zu beachten, da sich das Einkaufsgeschehen mehr und mehr vom stationären in den Online-Handel verlagere.

Den vollständigen Artikel lesen ...