Die Schweizer Großbank UBS hat die Aktie des Ölkonzerns Shell auf "Buy" mit einem Kursziel von 2550 Pence belassen. Die anstehende, zweitägige Unternehmensveranstaltung "Management Days" in London und New York dürfte weniger einer Aktualisierung der Unternehmensstrategie als Details zu einzelnen Geschäftsfeldern dienen, schrieb Analyst Jon Rigby in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Nach den Aussagen zum Chemiegeschäft im Oktober dürfte der Fokus nun auf dem Förder- und Gasgeschäft liegen./gl/bek Datum der Analyse: 22.11.2017

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0041 2017-11-23/11:28

ISIN: GB00B03MLX29