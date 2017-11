Der ehemalige Aufseher Michael Nelles fordert knapp 400.000 Euro vom Kölner Verlag. Der prüft seinerseits Schadenersatz-Ansprüche gegen frühere Organmitglieder.

Der Inhaber der Essener Kapitalmarktberatung Conpair, Michael Nelles, hat seinen ehemaligen Kunden Bastei Lübbe verklagt. Nelles fordere die Zahlung von 370.000 Euro vom Kölner Verlag. Das sagte Bastei-Lübbe-Aufsichtsrat Robert Stein auf der gestrigen Hauptversammlung im Kölner Carlswerk. Nelles hatte Bastei Lübbe beim Verkauf des Wohnzubehör-Anbieters Räder im vergangenen Jahr beraten und dafür das Honorar in Rechnung gestellt, so Stein.

Doch die Geschäfte von Bastei mit Conpair sind höchst umstritten. Über die Jahre hat Nelles' Firma immer wieder an Transaktionen von Bastei verdient; unter anderem bei der Emission einer Unternehmensanleihe 2011 und dem Börsengang zwei Jahre später. Nelles aber saß gleichzeitig im Aufsichtsrat der Bastei Lübbe AG, beziehungsweise im Verwaltungsrat der Vorläufergesellschaft Bastei Lübbe GmbH. Er sollte dort also unabhängig ein Unternehmen überwachen, das seiner eigenen Firma laufend lukrative Aufträge verschaffte. Das ist eigentlich ein klarer Interessenkonflikt. Trotzdem stellte der Unternehmer Nelles Bastei Lübbe nach Angaben von Stein allein zwischen März 2015 und März 2017 Rechnungen über 1,3 Millionen Euro für verschiedene Transaktionen aus. Den Teil, der davon noch aussteht, will sich der Kapitalmarktberater nun vor Gericht erstreiten.

Der geschäftstüchtige Ex-Kontrolleur wiederum muss damit rechnen, dass Bastei ihn für seine Verfehlungen im Aufsichtsrat noch in Regress nehmen wird. Denn einige der von Nelles eingefädelten Transaktionen haben Bastei Lübbe finanziell erheblich geschadet. Der Verdacht liegt ...

