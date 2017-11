Bad Marienberg - Der Vorstand der Your Family Entertainment Aktiengesellschaft (ISIN DE000A161N14/ WKN A161N1, Kürzel: RTV) hat nun die Einzelheiten der am 15. November 2017 im Wege einer Ad hoc-Mitteilung nach Artikel 17 MAR angekündigten Wandelanleihe festgelegt und mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, eine Wandelanleihe im Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 4.375.460, eingeteilt in bis zu Stück 2.573.800 auf den Inhaber lautende, untereinander gleichberechtigte Teilschuldverschreibungen im Nennbetrag von je EUR 1,70 zu begeben, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:

