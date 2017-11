Die Börsenblogger um 12: DAX dreht ins Plus, thyssenkrupp kann überzeugen

Nach der gestrigen Enttäuschung und einem schwachen Start in den Donnerstaghandel konnte der DAX (WKN: 846900 / ISIN: DE0008469008) am Mittag sogar in die Gewinnzone drehen. Zwar zeigte sich der Euro erneut stärker, dieses Mal nahmen Anleger jedoch einige positive Konjunkturdaten aus Europa auf.

Die Lage an der Frankfurter Börse:

DAX +0,1% 13.030

MDAX +0,1% 26.643

TecDAX +0,7% 2.583

SDAX -0,4% 11.729

Euro Stoxx 50 +0,3% 3.574

Die Topwerte im DAX sind thyssenkrupp (WKN: 750000 / ISIN: DE0007500001), Lufthansa (WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125) und Infineon (WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004). Insbesondre die Gegenbewegung im Fall der thyysenkrupp-Aktie freut Investoren, nachdem der Wert zuletzt deutlich Federn lassen musste. Nun wurden neueste Zahlen positiv aufgenommen. Im Gegensatz dazu bleibt die Nordex-Aktie in der zweiten Reihe weiter unter Druck. So langsam dürften Anleger jedoch auf Rückenwind hoffen.

