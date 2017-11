Sie sind Partner. Und sie sind Rivalen. AbbVie (WKN:A1J84E) und Johnson & Johnson (WKN:853260) vermarkten gemeinsam das erfolgreiche Krebsmedikament Imbruvica. Allerdings konkurrieren die beiden großen Arzneimittelhersteller auf dem Markt für Autoimmunerkrankungen miteinander.



Johnson & Johnson ist ein langjähriger Favorit unter den Anlegern. AbbVie war in den letzten Jahren wohl der beste große Pharmakonzern. Aber was ist jetzt die bessere Wahl für Investoren? Vergleichen wir AbbVie und J&J in den Kategorien Wachstumsperspektiven, Dividenden und Bewertung miteinander.

AbbVie

Es gibt verschiedene Arten von Wachstum, aber sie sind alle miteinander verflochten. Das Umsatzwachstum führt üblicherweise zu einem Gewinnwachstum, und beide führen tendenziell zu einem Anstieg ...

