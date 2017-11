Wieder einmal fällt die Aktie des Biotech-Unternehmens MediGene (ISIN: DE000A1X3W00) durch extreme Schwankungen auf. Von 10,55 auf 12,22 Euro an nur einem Tag (Dienstag), seither wieder Abgabedruck. Was die Aktie dennoch in ihrem Anfang September etablierten Abwärtstrend hielt, erst Schlusskurse über 12,40 Euro würden da einen Befreiungsschlag bedeuten. Was unser Chart indes nicht zeigt. Denn da werfen wir diesmal einen Blick auf das übergeordnete, langfristige Bild. Wobei wir nicht bis zu den Anfängen zurückgehen, denn würde man die mit einblenden, das Geschehen der letzten Jahre würde aussehen wie ein Strich am unteren Ende des Charts. Grund:

Es gab eine Zeit, in der MediGene dreistellig notierte. Tief dreistellig. Im Oktober 2000 erreichte diese Aktie ein Rekordhoch von 537,33 Euro. Und das war sogar nach der ersten Crash-Welle der Technologieaktien, denn Medigene ging erst im Juni 2000 an die Börse. Das Tief erreichte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...