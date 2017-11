Unterföhring (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



- Unglaubliche Illusionen von Magier Farid vor den Augen der größten deutschen Stars und ahnungslosen Passanten - Mit dabei: Helene Fischer, Yvonne Catterfeld, Cro, Chima, Tim Bendzko, Dirk Nowitzki, Lukas Podolski, Kevin Kurányi und Arthur Abraham -"Farid - Magic unplugged" ab Montag, 8. Januar in Doppelfolgen exklusiv auf Sky 1, Sky Go, Sky On Demand und Sky Ticket



23. November 2017 - Anfang Januar startet die zauberhafte Reise des bekannten Magiers Farid auf Sky 1. In der eigenproduzierten Magie-Show trifft er nicht nur große Stars aus der Musik-, Entertainment- und Sportwelt, sondern verzaubert mit seinen einfallsreichen Tricks und unglaublichen Effekten auch ganz normale Leute: die Kunden eines Barber Shops, Besucher eines Pop-Konzerts, die Verkäuferin einer Tankstelle und viele mehr.



Sängerin Helene Fischer trifft er kurz vor einer Liveshow. In ihrer Garderobe macht er sie mit einem Trick rund um ihr aktuelles CD-Cover sprachlos. Mit Lukas Podolski stellt er hingegen dessen Nervenstärke auf die Probe. Denn der Fußball-Weltmeister soll in einem PS-starken Boliden bei Tempo 100 nur Kraft seiner Gedanken den blinden Farid durch einen Hindernisparcours manövrieren. Dem NBA-Spieler Dirk Nowitzki sagt der Magier hingegen seine Trefferquote voraus. Dabei lernen die Zuschauer die Stars aus Musik, Entertainment und Sport von einer sehr persönlichen Seite kennen. Die Promis gewähren Einblicke in ihre privaten Bereiche und teilen mit den Zuschauern ihre Emotionen.



Ebenfalls mit dabei: Sängerin Yvonne Catterfeld, die Musiker Cro, Chima und Tim Bendzko sowie Ex-Nationalspieler Kevin Kurányi und der ehemalige Box-Weltmeister Arthur Abraham. Die acht Folgen plus einer "Best-of"-Folge von "Farid - Magic unplugged" sind ab 8. Januar immer montags um 20.15 Uhr in Doppelfolgen auf Sky 1 zu sehen sowie über Sky On Demand, Sky Go und Sky Ticket abrufbar.



Farid freut sich bereits: "Die Kunst der Magie als Bindeglied zwischen meinen prominenten Freunden und mir funktionierte hervorragend, weil ich über die Magie eine sehr persönliche Verbindung aufbauen konnte. Wir sind echt, authentisch, überraschend und haben es mit diesem Format geschafft, Magie in einem anderen Rahmen zu präsentieren. Darauf bin ich stolz. Magic meets Friends."



Christian Asanger, Vice President Entertainment Channels: ",Farid - Magic Unplugged' ist unser nächstes eigenproduziertes Format auf Sky 1, mit dem wir eine ganz neue Programmfarbe ins Portfolio bringen. Mit Farid konnten wir einen Star der internationalen Magierszene gewinnen. Er verzaubert nicht nur die bekanntesten Promis Deutschlands, sondern jetzt auch unsere Zuschauer."



Originaltitel: "Farid - Magic unplugged", Zaubershow, acht Episoden als Doppelfolgen je ca. 30 Minuten und eine "Best-of"-Show mit ca. 50 Minuten, D 2017. Produziert wird "Farid - Magic unplugged" von Endemol Shine Germany.



Über Sky 1:



Mit Sky 1 präsentiert Sky exklusiv in Deutschland und Österreich einen neuen Entertainmentsender. Sky 1 zeigt eine ebenso unterhaltende wie hochwertige Mischung aus exklusiven Showformaten und Serien. Das Programm besteht sowohl aus eigenproduzierten Shows und Serien als auch aus großartigen internationalen Serienproduktionen. Über Kabel, Satellit und IPTV steht Sky 1 in SD als Teil des Sky Starter Pakets allen Sky Kunden zur Verfügung, in HD ist der Sender im Sky Entertainment Paket erhältlich. Die Sendungen sind zudem über Sky On Demand, Sky Go und Sky Ticket zeitlich und räumlich flexibel abrufbar.



Über Sky Deutschland:



Mit über 5 Millionen Kunden und einem Jahresumsatz von über 2 Milliarden Euro gehört Sky in Deutschland und Österreich zu den führenden Entertainment-Unternehmen. Das Programmangebot besteht aus Live-Sport, Spielfilmen, Serien, Kinderprogrammen und Dokumentationen. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil von Europas führender Unterhaltungsgruppe Sky plc. Über 22 Millionen Kunden in fünf Ländern sehen die exklusiven Programme von Sky, wann immer und wo immer sie wollen (Stand: September 2017).



OTS: Sky Deutschland newsroom: http://www.presseportal.de/nr/33221 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_33221.rss2



Pressekontakt: Stephanie Schlayer External Communications Tel. +49 89 9958 6867 Stephanie.Schlayer@sky.de twitter.com/SkyDeutschland



Kontakt für Fotomaterial: Margit Schulzke Tel. +49 89 9958 6847 margit.schulzke@sky.de