Hannover - Das günstige Credit-Umfeld hält sich auch zum Jahresende und so notiert der iTraxx Senior Financial unter der Marke von 50 Bp, so Michaela Hessmert und Melanie Kiene, CIIA von der Nord LB.Die ausgesprochene Risikoneigung der Investoren lasse sich ebenfalls gut am Total Return der iBoxx Cash Indices ablesen. Während im iBoxx Senior Financials der Total Return ytd bei rund 2% liege, weise der iBoxx Subordinated Financials eine deutliche Outperformance aus und zeige einen Total Return seit Jahresbeginn 2017 von knapp 8%. Auch wenn zum Jahresende die Liquidität an den Märkten in der Regel dünner werde und somit der Markt noch anfälliger für Event-Risiken werde, sei weiterhin davon auszugehen, dass die Spreads von Senior Unsecured Bonds auf absehbare weiter von der EZB-Politik dominiert würden. Der erhöhte Fundingbedarf der Institute im Zusammenhang mit den regulatorischen Anforderungen (TLAC/MREL) sollte jedoch einen moderaten Aufwärtdruck auf die Spreads ausüben.

