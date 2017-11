Hamburg (ots) - Nach dem Theater mit Thomas Tuchel wollte Borussia Dortmund eigentlich Ruhe an der Trainer-Front, deshalb wurde Peter-Sylvester Bosz verpflichtet. Nach nur einem Sieg aus den letzten neun Pflichtspielen herrscht allerdings keine Ruhe in Dortmund, sondern man befindet sich inmitten einer handfesten Krise. Angesichts der Unfähigkeit der Mannschaft, auf flexible Gegner zu reagieren, denken einige sogar wehmütig an Thomas Tuchel zurück, dem zwar vieles aber nicht Ideenlosigkeit vorgeworfen wurde.



Bein Wettanbieter BET90 (www.bet90.com) kann ab sofort darauf gewettet werden, ob Peter Bosz auch nach der Winterpause noch Cheftrainer bei Borussia Dortmund ist. Die Quote für JA liegt bei 2.40, die Quote für NEIN bei 1.50.



Also gehen auch die Buchmacher eher davon aus, dass die Zukunft des Niederländers beim BVB nicht allzu rosig aussieht. Viel wird vom Derby gegen Schalke 04 abhängen - mit einem Sieg in diesem Spiel könnte sich Bosz zumindest ein wenig Zeit verschaffen.



