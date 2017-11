FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Rheinmetall haben am Donnerstag mit deutlichen Gewinnen auf optimistische Analystenkommentare reagiert. Gegen Mittag standen sie mit einem Plus von 2,93 Prozent auf 105,25 Euro an der Spitze des MDax . Damit nähern sie sich wieder ihrem Rekordhoch von 107,65 Euro vor gut zwei Wochen.

Zuvor hatten die Analysten der Commerzbank und von Kepler Cheuvreux ihre Kursziele für die Papiere nach dem jährlichen Kapitalmarkttag des Rüstungskonzerns und Autozulieferers angehoben. Commerzbank-Analyst Sebastian Growe sprach davon, dass die Investorenveranstaltung für große Zuversicht gesorgt habe. Sein Kollege Michael Raab vom Analysehaus Kepler Cheuvreux lobte das profitable, strukturelle Wachstum der Düsseldorfer. UBS-Analyst Sven Weier gefielen die ermutigenden Aussagen des Vorstands zu den mittelfristigen Perspektiven für Rheinmetall./edh/stk

