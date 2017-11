Der Versicherungskonzern Talanx will sein Auslandsgeschäft ausbauen und den Anteil des Deutschland-Geschäft langfristig auf ein Drittel schrumpfen lassen.

Der Versicherungskonzern Talanx setzt in den nächsten Jahren vor allem auf sein Auslandsgeschäft. Langfristig soll der Anteil des Deutschland-Geschäfts an den Prämien in der Erstversicherung auf ein Drittel schrumpfen, wie der scheidende Vorstandschef Herbert Haas am Donnerstag vor Analysten in London sagte. In den ersten neun Monaten 2017 lag der Auslandsanteil erstmals bei mehr als 50 Prozent. Das hatte sich Talanx für 2018 vorgenommen. Einschließlich der Tochter Hannover Rück, des weltweit drittgrößten Rückversicherers, erwirtschaftet Talanx schon jetzt fast drei Viertel der Prämien ...

