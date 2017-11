Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für das Papier des Kunststoffkonzerns Covestro nach einer Investorenveranstaltung auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 78 Euro belassen. Die Stimmung sei gut gewesen, was angesichts der gegenwärtigen Profitabilität auf Rekordniveau nicht überrasche, schrieben die Analysten in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Etwas überraschend sei aber, dass die aktuellen Fragen sich mehr um die Nachfrage drehten als um die Angebotsseite./ajx/bek Datum der Analyse: 23.11.2017

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0049 2017-11-23/13:14

ISIN: DE0006062144