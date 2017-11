Jamaika oder Mario Darghi - was beschäftigt den DAX. Wir haben am Mittwoch den Markt aus einer anderen Perspektive beleuchtet. Schauen Sie sich diese beiden Charts ab dem 05.09.2017 an. Die passende Erklärung gibt's in der Finanzmarktrunde - ab Minute 15. Egmond geht ausführlich auf das Szenario der "inversen Zinsstrukturkurve" ein. In unserer Produktauswahl finden Sie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...