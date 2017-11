FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Deutsche Bank hat TAG Immobilien von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel bei 16,50 Euro belassen. Immobilien in zweiter Lage gewännen an Dynamik und dies sei seine wichtigste Erkenntnis der jüngsten Quartalsberichte der Branche gewesen, schrieb Analyst Markus Scheufler in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Umsätze profitierten von einer zunehmenden Knappheit an Immobilien, was die Leerstandsrate deutlicher als erwartet sinken lasse. Der Aktienkurs von TAG spiegele diese Entwicklung aber mittlerweile angemessen wider, begründete Scheufler die Abstufung./ajx/bek

Datum der Analyse: 23.11.2017

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE0008303504

AXC0147 2017-11-23/13:48