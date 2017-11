FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Investmentbank Equinet hat die Aktie des Modekonzerns Gerry Weber von "Reduce" auf "Neutral" hochgestuft, das Kursziel aber von 10,00 auf 8,50 Euro gesenkt. Die Unsicherheit nach dem Weggang von zwei Managern in nur sechs Monaten nehme zu, werde aber vom Aktienkurs auch widergespiegelt, schrieb Analyst Mark Josefson in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ajx/bek

Datum der Analyse: 23.11.2017

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE0003304101

AXC0149 2017-11-23/13:49