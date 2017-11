Unterföhring (ots) - - Am "Super Samstag" berichten Esther Sedlaczek und Yannick Erkenbrecher mit den Sky Experten Lothar Matthäus, Reiner Calmund und Christoph Metzelder ab 13.00 Uhr acht Stunden live



- Der "Super Sonntag" mit Sky Experte Dietmar Hamann und Michael Leopold ab 14.30 Uhr sechs Stunden live



- Mit der Sky Sport App bietet Sky seinen Kunden per In-Match Videos Tore und Highlights bereits während laufender Bundesliga-Spiele



- Mit Sky Ticket tages-, wochen- oder monatsweise auch ohne lange Vertragsbindung bei allen Spielen live dabei sein



November 2017 - Dieser Samstag ist ein Feiertag für alle Fußballfans in Deutschland. Das Revierderby in Dortmund am Nachmittag und Borussia Mönchengladbach gegen FC Bayern München im "bwin Topspiel der Woche" sind nicht nur zwei absolute Klassiker der Bundesliga-Geschichte, sondern auch zwei direkte Duelle an der Tabellenspitze. Sky überträgt beide Partien live und exklusiv.



Insgesamt berichtet Sky am 13. Spieltag 14 Stunden live rund um die acht Begegnungen am Samstag und Sonntag, wahlweise einzeln und in der Original Sky Konferenz.



Dortmund gegen Schalke - Endspiel für Bosz?



Bereits um 13.00 Uhr beginnt der "Super Samstag" bei Sky. Das Moderatoren-Duo Esther Sedlaczek und Yannik Erkenbrecher sowie die Sky Experten Lothar Matthäus, Reiner Calmund und Christoph Metzelder analysieren zunächst die Partien des Nachmittags, in denen es unter anderem zum Revierderby kommt.



Unterschiedlicher könnte die Gefühlslage vor dem Duell zwischen den beiden Ruhrpott-Rivalen kaum sein: Während das euphorisierte Schalke auf Platz zwei der Bundesliga rangiert, steckt der BVB in einer Krise. Nach dem jüngsten 1:2 gegen Tottenham in der UEFA Champions League steht Trainer Peter Bosz mehr denn je in der Kritik. Eine Heimniederlage im Derby würde die Dortmunder Krise weiter verschärfen, ein Sieg könnte jedoch auch Vieles vergessen machen.



Das Revierderby und alle weiteren Begegnungen des Nachmittags zeigt Sky als Einzelspiele und in der Original Sky Konferenz.



Der zweite Höhepunkt des Bundesliga-Samstags bei Sky ist ab 17.30 Uhr das "bwin Topspiel der Woche" zwischen Borussia Mönchengladbach und dem FC Bayern München. Die Bayern sind unter Jupp Heynckes weiterhin ohne Punktverlust, doch die Heimbilanz der Fohlenelf gegen den Rekordmeister kann sich sehen lassen: In 52 Ligaduellen vor heimischer Kulisse gingen die Borussen 19 Mal als Sieger vom Platz. Ebenso oft spielten sie Remis. 14 Mal fuhr der FCB einen Auswärtssieg in Gladbach ein.



HSV - Hoffenheim und Köln - Hertha am Sonntag live bei Sky



Am "Super Sonntag" führen Sky Experte Dietmar Hamann und Michael Leopold ab 14.30 Uhr durch die sechsstündige Sendung, in der der Hamburger SV auf die TSG 1899 Hoffenheim trifft und der 1. FC Köln die Hertha aus Berlin empfängt. Der Tabellenletzte aus Köln ist zum Siegen verdammt - eine weitere Niederlage könnte das Ziel Klassenerhalt bereits vor der Winterpause außer Reichweite geraten lassen. Beide Sonntagspartien überträgt Sky live und exklusiv.



Hannover gegen Stuttgart bereits am Freitagabend in "Bundesliga kompakt"



Bereits am Freitagabend ab 22.30 Uhr zeigt Sky in "Bundesliga kompakt" eine ausführliche Zusammenfassung des Freitagabendspiels zwischen Hannover 96 und dem VfB Stuttgart. Im Aufsteigerduell wollen die Schwaben ihren ersten Auswärtspunkt der Saison einfahren.



Darüber hinaus ist die Zusammenfassung am Freitag und Samstag in zahlreichen Wiederholungen zu sehen, unter anderem am Freitag um 22.50 Uhr und 23.10 Uhr, sowie drei Mal am Samstag zwischen 12.00 Uhr und 13.00 Uhr, unmittelbar vor Beginn des "Super Samstag".



"Wontorra - der Fußball-Talk" am Sonntag und "Sky90" am Montag



Abgerundet wird das Bundesliga-Wochenende bei Sky am Sonntagvormittag bei "Wontorra - der Fußball-Talk" ab 10.45 Uhr im Free-TV auf Sky Sport News HD und am Montagabend bei "Sky90 - die Kia Fußballdebatte" ab 22.30 Uhr, direkt im Anschluss an das Spitzenspiel der 2. Bundesliga auf Sky Sport Bundesliga 1 HD.



Mit der Sky Sport App mit In-Match Videos bereits während der Spiele Highlights sehen



Mit der neuen Sky Sport App haben Abonnenten des Sky Fußball-Bundesliga-Pakets jetzt zudem die Möglichkeit, sich In-Match Videos - Kurzvideos von Toren und weiteren Highlights der bei Sky live übertragenen Bundesliga-Spiele - per Push-Benachrichtigung während der 90 Minuten direkt auf das Smartphone schicken zu lassen. Fans erhalten Videos einzelner Spielszenen zugeschickt, die dann bis Spielende abrufbar sind. Diese Benachrichtigungen sind für die Spiele von bis zu vier ausgewählten Vereinen gleichzeitig, die jederzeit individuell neu festgelegt werden können, verfügbar.



Mit den Supersport Tickets flexibel auch ohne lange Vertragsbindung live dabei Mit Sky Ticket (skyticket.de) können auch alle Fußballfans, die keine Sky Kunden sind, mit flexiblen Tages-, Wochen- und Monatstickets ohne lange Vertragsbindung live dabei sein. Über das Internet bietet Sky Ticket alle Inhalte auf einer Vielzahl an Geräten wie Smart-TVs, Spielekonsolen, Tablets, Smartphones und weiteren Streaming-Geräten. Ausführliche Informationen sind unter skyticket.de verfügbar



Der 13. Spieltag der Bundesliga von Freitag bis Montag bei Sky und Sky Go sowie ohne lange Vertragsbindung mit Sky Ticket und in zahlreichen Sky Sportsbars: Freitag: 22.30 Uhr: "Bundesliga kompakt": Hannover 96 - VfB Stuttgart auf Sky Sport Bundesliga 1 HD



Super Samstag:



13.00 Uhr: "Betway Countdown": Vorberichte und Analysen mit Lothar Matthäus, Reiner Calmund und Christoph Metzelder



15.15 Uhr: Die Original Sky Konferenz live auf Sky Sport Bundesliga 1 HD



15.15 Uhr: Borussia Dortmund - FC Schalke 04 live auf Sky Sport Bundesliga 2 HD



15.15 Uhr: RB Leipzig - SV Werder Bremen live auf Sky Sport Bundesliga 3 HD



15.15 Uhr: Eintracht Frankfurt - Bayer 04 Leverkusen live auf Sky Sport Bundesliga 4 HD



15.15 Uhr: SC Freiburg - 1. FSV Mainz 05 live auf Sky Sport Bundesliga 5 HD



15.15 Uhr: FC Augsburg - VfL Wolfsburg auf Sky Sport Bundesliga 6 HD



17.30 Uhr: "Alle Spiele, alle Tore" auf Sky Sport Bundesliga 2 HD



17.30 Uhr: "bwin Topspiel der Woche": Borussia Mönchengladbach - FC Bayern München auf Sky Sport Bundesliga 1 HD und Sky Sport Bundesliga UHD



21.00 Uhr: "Alle Spiele, alle Tore" auf Sky Sport Bundesliga 1 HD Super Sonntag:



10.45 Uhr: "Wontorra - der Kia Fußball-Talk" auf Sky Sport News HD



14.30 Uhr: "Super Sonntag": Vorberichte Hamburger SV - TSG 1899 Hoffenheim (ab 15.30 Uhr) und 1. FC Köln - Hertha BSC (ab 17.30 Uhr) auf Sky Sport Bundesliga 1 HD



20.30 Uhr: "Alle Spiele, alle Tore" auf Sky Sport Bundesliga 1 HD



Montag:



22.30 Uhr: "Sky90 - die Kia Fußballdebatte" auf Sky Sport Bundesliga 1 HD



