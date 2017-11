Die im Schweizer Leitindex (SMI) gelistete Aktie von Lonza (WKN: 928619 / ISIN: CH0013841017) ist einer jener Standardwerte, die nur wenige Investoren wirklich mit Interesse verfolgen. Dabei sorgte der Basler Pharmakonzern zuletzt Ende 2016 für Schlagzeilen: Die Übernahme des US-Kapselherstellers Capsugel für 5,5 Mrd. US-Dollar galt vielen Aktionären erstens als zu teuer und zweitens ließen sich die beiden Geschäftsmodelle schlecht miteinander verbinden. Der Schweizer Pharmakonzern ließ sich von seinen Plänen aber nicht abbringen, wies die Kritik zurück und vollzog schließlich die Übernahme.Seit Juli diesen Jahres ist die Transaktion abgeschlossen - und Lonza zählt zu den großen Gewinnern an der Schweizer Börse. Mit einem Kursplus von 57 Prozent seit Jahresbeginn ist der Valor der erfolgreichste Titel im SMI. Die US-Investmentbank J.P. Morgan nahm Lonza jüngst in ihre Liste der «European Best Equity Ideas» auf. Für mich sind das Gründe genug um sich die Aktie ma...

Den vollständigen Artikel lesen ...