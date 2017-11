Original-Research: CEWE Stiftung & Co. KGaA - von GSC Research GmbH Einstufung von GSC Research GmbH zu CEWE Stiftung & Co. KGaA Unternehmen: CEWE Stiftung & Co. KGaA ISIN: DE0005403901 Anlass der Studie: Neunmonatszahlen 2017 Empfehlung: Halten seit: 23.11.2017 Kursziel: 88,00 Euro Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: 23.11.2017, vormals Kaufen Analyst: Jens Nielsen und Alexander Langhorst Geschäftsentwicklung im dritten Quartal 2017 über den Erwartungen Im dritten Quartal 2017 konnte die CEWE Stiftung & Co. KGaA in allen drei Geschäftsfeldern Erlössteigerungen vermelden. Dies werten wir insbesondere vor dem Hintergrund des anhaltenden Trends der saisonalen Umsatzverschiebung vom dritten in das vierte Quartal als sehr erfreulich. Dabei wurde nun im zweiten Jahr in Folge bereits nach neun Monaten ein positives EBIT erzielt. Zuvor war der Konzerngewinn in der Regel alleine im Schlussquartal mit dem Weihnachtsgeschäft erwirtschaftet worden. Auf Basis rollierender Zwölfmonatszahlen bewegt sich CEWE derzeit im unteren Bereich der Guidance. Auch angesichts des erfolgten Ausbaus der Markenbekanntheit, die sich bereits im dritten Quartal positiv auswirkte, erachten wir die Gesellschaft aber als gut gerüstet, im Schlussquartal mit dem wichtigen Weihnachtsgeschäft, in dem der Großteil der CEWE-FOTOBÜCHER und anderen Mehrwertprodukte umgesetzt wird, einen Umsatz über dem Vorjahreswert zu erzielen. Ergebnisseitig erwarten wir hier ebenfalls eine Steigerung, da das letzte Quartal 2016 durch negative Sondereffekte belastet war, die in dieser Höhe nicht wieder anfallen sollten. Daher bekräftigen wir unsere unverändert positive Einschätzung zu der Gesellschaft und dem Geschäftsmodell. Zudem ist CEWE mit einer Eigenkapitalquote von 57,0 Prozent per 30. September 2017 weiterhin sehr komfortabel aufgestellt und obendrein ein verlässlicher Dividendenzahler. Auf Basis unserer Schätzungen beläuft sich die Rendite aktuell auf ordentliche 2,4 Prozent. Vor dem Hintergrund unserer leicht angehobenen Prognosen setzen wir das Kursziel für die CEWE-Aktie von 86 auf 88 Euro herauf, nehmen jedoch die Einstufung angesichts des seit unserem letzten Research gestiegenen Kursniveaus von 'Kaufen' auf 'Halten' zurück. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/15921.pdf Kontakt für Rückfragen GSC Research GmbH Tiergartenstr. 17 D-40237 Düsseldorf Tel.: +49 (0) 211 / 179374 - 26 Fax: +49 (0) 211 / 179374 - 44 Büro Münster: Postfach 48 01 10 D-48078 Münster Tel.: +49 (0) 2501 / 44091 - 21 Fax: +49 (0) 2501 / 44091 - 22 Email: info@gsc-research.de Internet: www.gsc-research.de

übermittelt durch die EQS Group AG.Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

ISIN DE0005403901

AXC0166 2017-11-23/14:46