Berlin - Leerverkäufer WorldQuant, LLC eröffnet Netto-Leerverkaufsposition in Aktien der Hypoport AG: Die Leerverkäufer von WorldQuant, LLC starten eine Short-Attacke gegen die Aktien des Finanzdienstleisters Hypoport AG (ISIN: DE0005493365, WKN: 549336, Ticker-Symbol: HYQ). Die Finanzprofis von WorldQuant, LLC mit Sitz in Greenwich, Connecticut, USA, haben am 21.11.2017 eine Netto-Leerverkaufsposition in Höhe von 0,50% der Aktien der Hypoport AG aufgebaut.

