LEIPZIG (dpa-AFX) - Beschäftigte des Versandhändlers Amazon in Leipzig habe am Donnerstag erneut die Arbeit niedergelegt. Etwa 400 Mitarbeiter seien dem Aufruf gefolgt, teilte die Gewerkschaft Verdi mit. Die "Cyber Monday Woche" ist nach Angaben von Verdi ein Widerspruch zu den Arbeitsbedingungen bei Amazon. Auf der einen Seite würde mit immer neuen Rabatten geworben, auf der anderen den Beschäftigten elementare Rechte wie tarifliche Bezahlung verwehrt.

Die "Cyber Monday Woche" ist eine Aktion von Amazon, bei der es vom 20. bis 27. November 2017 täglich neue Angebote "im 5-Minuten-Takt" gibt. Am Dienstag haben schon die Mitarbeiter bei Amazon im hessischen Bad Hersfeld und am Mittwoch im westfälischen Rheine gestreikt. Verdi kündigte weitere Arbeitsniederlegungen für den Freitag an den Standorten Bad Hersfeld, Leipzig, Rheinberg, Werne, Graben und Koblenz an.

Nach Angaben des Unternehmens hatte der Streik keinen Einfluss auf die Geschäfte in Leipzig. Alle Kunden seien beliefert worden, hieß es.

Seit rund viereinhalb Jahren liefert sich die Gewerkschaft einen erbitterten Tarifstreit mit Amazon. Verdi strebt einen Tarifvertrag nach den Konditionen des Einzel- und Versandhandels an. Der US-Konzern, der bundesweit mehr als 12 000 festangestellte Mitarbeiter beschäftigt, verweigert aber Gespräche./fu/DP/edh

ISIN US0231351067

AXC0187 2017-11-23/15:36