Zunächst einmal steht eine Aufwärtsbewegung seit Anfang 2009 und einem Kursniveau von 17,50 Euro zweifelsohne außer Frage und führte das Wertpapier auf ein Verlaufshoch von 129,90 Euro bis Mitte dieses Jahres aufwärts. Doch in den letzten Jahren hat sich die Kostdynamik merklich abgeschwächt, wodurch die Aktie immer kleinere Kurssprünge zur Oberseite vollziehen konnte. Für besondere Brisanz sorgen derzeit zwei wichtige Punkte. Zunächst einmal liegt das letzte Verlaufshoch aus Anfang November ein deutliches Stück weit unter den Jahrestiefs, zum anderen ist das Wertpapier von Henkel unter den seit Oktober 2014 bestehenden Aufwärtstrend gerutscht.

Setzt man nun die in der Charttechnik übliche Zählweise einer 1-2-3-Wellenbewegung an, so lassen sich bisher nur zwei eindeutige Wellen ausmachen. Die eine von den Jahreshochs auf ein Verlaufstief von 111,00 Euro, und die entgegengesetzte zurück auf das letzte markante Hoch von 123,75 Euro. Mit den äußerst dynamischen Kursabgaben aus der letzten Handelswoche wurde aller Voraussicht nach ...

