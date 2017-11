GSC Research hat auf die Neunmonatszahlen der CEWE Stiftung & Co. KGaA mit einer Anhebung seiner Schätzungen und seines Kursziels reagiert. Ihr Votum für die Aktie haben die Analysten aber mit dem Verweis auf den gestiegenen Kurs zurückgenommen.

Im dritten Quartal 2017 habe die CEWE Stiftung & Co. KGaA in allen drei Geschäftsfeldern Erlössteigerungen verzeichnet, was laut GSC Research insbesondere vor dem Hintergrund des anhaltenden Trends der saisonalen Umsatzverschiebung vom dritten in das vierte Quartal als sehr erfreulich zu werten sei. Dadurch habe CEWE nun im zweiten Jahr in Folge bereits nach neun Monaten ein positives EBIT erzielt. Zuvor sei der Konzerngewinn hingegen in der Regel alleine im Schlussquartal mit dem Weihnachtsgeschäft erwirtschaftet worden.

Auf Basis rollierender Zwölfmonatszahlen bewege sich CEWE derzeit im unteren Bereich der Guidance. Auch angesichts des erfolgten Ausbaus der Markenbekanntheit, die sich bereits im dritten Quartal positiv ausgewirkt habe, erachten die Analysten die Gesellschaft aber als gut gerüstet, um im Schlussquartal mit dem wichtigen Weihnachtsgeschäft, in dem der Großteil der CEWE-FOTOBÜCHER und anderen Mehrwertprodukte umgesetzt werde, einen Umsatz über dem Vorjahreswert zu erzielen. Ergebnisseitig erwartet GSC Research ebenfalls eine Steigerung, da das letzte Quartal 2016 durch negative Sondereffekte belastet gewesen sei, die laut GSC Research in dieser Höhe nicht wieder anfallen sollten.

Zusammenfassend hat GSC Research seine unverändert positive Einschätzung zu der Gesellschaft und dem Geschäftsmodell bekräftigt. Mit einer Eigenkapitalquote von 57,0 Prozent per 30. September 2017 sei CEWE zudem weiterhin sehr komfortabel aufgestellt und obendrein ein verlässlicher Dividendenzahler, dessen Dividendenrendite sich nach Schätzung der Analysten derzeit auf ordentliche 2,4 Prozent belaufe.

Vor dem Hintergrund der leicht angehobenen Prognosen hat das Researchhaus sein Kursziel für die CEWE-Aktie von 86 auf 88 Euro heraufgesetzt, die Einstufung angesichts des seit dem letzten Research gestiegenen Kursniveaus aber von "Kaufen" auf "Halten" zurückgenommen.

