Original-Research: MPH Health Care AG - von First Berlin Equity Research GmbH Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu MPH Health Care AG Unternehmen: MPH Health Care AG ISIN: DE000A0L1H32 Anlass der Studie: Update Empfehlung: BUY seit: 23.11.2017 Kursziel: 6,90 Kursziel auf Sicht von: 12 Monate Letzte Ratingänderung: - Analyst: Ellis Acklin First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu MPH Health Care AG (ISIN: DE000A0L1H32) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin bestätigt seine BUY-Empfehlung und erhöht das Kursziel von EUR 5,80 auf EUR 6,90. Zusammenfassung: MPH Health Care hat kürzlich Neunmonatszahlen vorgelegt. Der Wert der Portfoliobeteiligungen stieg 6,7% Q/Q auf EUR227 Mio. und 3,1% seit Jahresanfang. Die Steigerung spiegelt vor allem die gute Kursentwicklung der M1 Kliniken AG. Der Lifestyle- und Beauty-Spezialist hatte eine besonders gute 9M-Geschäftsentwicklung, während HAEMATO AG nach dem trägen H1/17 ein verbessertes Umsatzergebnis in H2 erwartet, und CR Capital dieses Jahr die erste Dividende ausschütten sollte. Unser aktualisiertes Sum-of-the-parts-Modell ergibt nun einen fairen Wert von EUR6,90 je Aktie (zuvor: EUR5,80). Wir behalten unsere Kaufempfehlung bei. First Berlin Equity Research has published a research update on MPH Health Care AG (ISIN: DE000A0L1H32). Analyst Ellis Acklin reiterated his BUY rating and increased the price target from EUR 5.80 to EUR 6.90. Abstract: MPH Health Care recently reported KPIs for the nine month period. The value of the portfolio increased 6.7% Q/Q to EUR227m and is up 3.1% YTD. The gains have been driven chiefly by the strong share price development of M1 Kliniken AG. The lifestyle and beauty treatment specialist had a particularly strong nine month business development, while HAEMATO AG looks for a second half pickup in sales after a sluggish H1/17, and CR Capital is now primed to pay its first dividend this year. Our updated SOTP model reflects the upgraded outlook for M1. We maintain our Buy rating and raise our price target to EUR6.90 (old: EUR5.80). Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses siehe http://firstberlin.com/imprint/ oder die vollständige Analyse. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/15927.pdf Kontakt für Rückfragen First Berlin Equity Research GmbH Herr Gaurav Tiwari Tel.: +49 (0)30 809 39 686 web: www.firstberlin.com E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

übermittelt durch die EQS Group AG.Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

ISIN DE000A0L1H32

AXC0195 2017-11-23/15:51