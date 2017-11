Schwarzach am Main - FinTech Group-Aktie: Onlinebroker will die Krypto-Welt erobern - Aktienanalyse Das Zauberwort "FinTech" elektrisiert Finanzbranche und Börsianer gleichermaßen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung. Experten verstünden darunter den intelligenten Einsatz moderner Technologien auf dem Gebiet der Finanzdienstleistungen.

Den vollständigen Artikel lesen ...