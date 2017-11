Die "Entscheidung zu Küchenbauer Alno soll am Freitag fallen", war gestern in den Stuttgarter Nachrichten zu lesen. Information der dpa zufolge laufe derzeit ein Bieterverfahren mit einem chinesischen Investor, der sich für den insolventen deutschen Küchenhersteller interessiert. Die Alno-Aktie (WKN: 778840) könnte damit zumindest kurzfristig zum Spielball von Spekulanten werden.

Erst vergangenen Monat erlebten wir am Beispiel Air Berlin (WKN: AB1000), was Nachrichten über den Kauf von Unternehmensteilen insolventer Börsenfirmen auslösen können. Die Aktie der Fluggesellschaft gewann am 12. Oktober unter hoher Nachfrage um zeitweise mehr als +100% hinzu, nachdem bekannt geworden war, dass Lufthansa Assets von Air Berlin übernehmen würde. Genützt hat es am Ende wenig: An der Börse bleibt Air Berlin voraussichtlich als überschuldeter Mantel zurück und wird auf kurz oder lang vom Kurszetteln verschwinden. Kann es bei Alno anders kommen?

Fortführungslösung in Sicht?

Vorletzte Woche ließ Insolvenzverwalter Martin Hörmann verlauten: "Wir gehen ...

