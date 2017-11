Liebe Leser,

K+S machte sich jüngst auf den Weg, die wichtige Marke bei 20 Euro wieder zu erobern. So jedenfalls sah es am 20. November aus, als nur noch 25 Cent fehlten. Nun ging es wieder etwas nach unten. Ein massiver Rutsch droht, urteilen charttechnische Analysten. Damit könnte der Aktie wieder ein Rückschritt in Richtung 16,19 Euro bevorstehen. Hier findet sich das aktuelle 4-Jahres-Tief vom 27. September 2016. Die Aktie ist in einer deutlichen Abwärtsbewegung, da der Wert allein ... (Frank Holbaum)

