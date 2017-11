Elanix Biotechnologies AG Präsentiert auf dem Deutschen Eigenkapitalforum 2017

Berlin, Deutschland und Nyon, Schweiz, 23. November 2017 - Die Elanix Biotechnologies AG ("Gesellschaft"), ein Entwicklungsunternehmen von Produkten zur Geweberegeneration und Spezialkosmetika für dermatologische und gynäkologische Anwendungen, gab heute bekannt, dass CEO Tomas Svoboda im Rahmen des kommenden Deutschen Eigenkapitalforums 2017 eine Präsentation zur Unternehmensentwicklung geben wird. Die Konferenz findet vom 27.-29. November 2017 im Sheraton Frankfurt Airport Hotel & Conference Center in Frankfurt am Main statt. Die Unternehmens präsentation ist für Dienstag, den 28. November um 18:00 Uhr MEZ im Raum Oslo angesetzt

"Wir haben, was den Geschäftserfolg und die Forschung & Entwicklung (F&E) angeht, in diesem Jahr beachtliche Fortschritte erzielt, insbesondere mit der europäischen Markteinführung von GYNrepair, unserer Frauengesundheitscreme, deren regelmäßige Anwendung mittels einer App für mobile Geräte unterstützt wird. Mit der Einrichtung eines Logistikzentrums für Lagerung und Versand ist es uns gelungen, näher an die Verkaufstellen zu kommen. Dies ergänzt die Wirkung der E-Commerce-Plattform, mit der wir die Kunden direkt erreichen.

Im Bereich F&E begann unser Partner Transwell Biotech die Behandlung von Patienten mit Wunden an Hautentnahmestellen mit TWB-103 in einer Phase-I/II-Studie. Die Studie wird in Taiwan und Japan durchgeführt. TWB-103 ist eine von Transwell Biotech entwickelte neue Gel-Rezeptur unter Verwendung von Hautfibroblasten-Vorläuferzellen von Elanix. Der Beginn dieser Studie ist ein wesentlicher Meilenstein für unseren Plan, in der regenerativen Medizin (akute Wundheilung) ein Franchisegeschäft auf der Basis unserer proprietären Vorläuferzelltechnologie, Firstcover, aufzubauen. Dies bringt uns der Markteinführung eines Produktes für die akute Wundversorgung einen Schritt näher, das weltweit über zwei Millionen Menschen pro Jahr helfen könnte, die mit Verbrennungen ins Krankenhaus kommen," sagt Tomas Svoboda, CEO der Elanix Biotechnologies.

Das von der Deutschen Börse ausgerichtete Deutsche Eigenkapitalforum ist Europas größte und bedeutendste Kapitalmarktveranstaltung. Weitere Informationen zu Veranstaltungsprogramm, Zeitrahmen und Veranstaltungsort finden Sie auf der Veranstaltungs-Website unter www.eigenkapitalforum.com.

Herr Svoboda steht für Treffen mit Investoren zur Verfügung. Um einen Gesprächstermin zu vereinbaren, setzen Sie sich bitte mit Marianne Sengupta in Verbindung ( marianne.sengupta@elanix-bt.com).

Elanix wird auch auf folgenden anstehenden Investorenveranstaltungen präsentieren:

- Mid Small Cap Forum, 13.-14. Dezember 2017, Mailand - Biomedtech Event, 19. Dezember 2017, Paris

Elanix Biotechnologies AG (Frankfurt: ELN) entwickelt und kommerzialisiert Produkte zur Geweberegeneration für die akute Wundversorgung, für dermatologische und gynäkologische Anwendungen und bietet Dienstleistungen rund um Zelltechnologien an. Das Unternehmen wurde im Jahr 2012 in der Schweiz aus der Universitätsklinik Lausanne (CHUV) heraus gegründet, um eine patentierte Vorläuferzelltechnologie zu kommerzialisieren. Vorläuferzellen sind vollständig differenzierte, aber immunologisch neutrale Zellen, die sehr potente Induktoren für Gewebewachstum und -heilung sind. Elanix ist im Besitz GMP-zertifizierter Master- und Working-Zellbanken mit riesigen Mengen an Zellen.

Elanix hat seinen Hauptsitz in Nyon, Schweiz, mit Niederlassungen in Wiesbaden, Deutschland, und ist an der Frankfurter Börse unter dem Symbol ELN.F notiert. Weitere Informationen und Neuigkeiten finden Sie unter www.elanixbiotechnologies.com.

Pressekontakte:

Elanix Biotechnologies Halsin Partners Tomas Svoboda, CEO Mike Sinclair Tel: +41 22 363 66 40 Tel: +44 (0)20 7318 2955

[1]investor.relations@elanix-bt.com msinclair@halsin.com

1. mailto:investor.relations@elanix-bt.com Haftungsausschluss / Zukunftsgerichtete Aussagen: Diese Veröffentlichung kann bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen zum Unternehmen und seinen Geschäften enthalten. Solche Aussagen beinhalten gewisse Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass sich die Ergebnisse, die Finanzlage, die Wertentwicklung und der Erfolg des Unternehmens in der Realität erheblich von dem unterscheiden, was durch eine solche Aussage zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurde. Der Leser sollte diesen Aussagen daher nicht übermäßig vertrauen, insbesondere nicht im Zusammenhang mit Verträgen oder Investitionsentscheidungen. Das Unternehmen lehnt jede Verpflichtung ab, solche vorausschauenden Aussagen zu aktualisieren.

