Broadcom will Qualcomm - das steht seit dem ersten Angebot vom 6. November fest. Doch Qualcomm hält die Offerte von 70 Dollar pro Aktie für unterbewertet. Jetzt berichten Insider, dass Broadcom nachlegen will. In einer ersten Reaktion springen die Qualcomm-Anteile um zwei Prozent nach oben.

