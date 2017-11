Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Waalre (pta036/23.11.2017/16:00) - 23.11.2017. Am heutigen Tage fand in den Niederlanden die außerordentliche Hauptversammlung der IT Competence Group SE statt. Die anwesenden Aktionäre beschlossen einstimmig den rechtlichen Sitz der Gesellschaft von den Niederlanden nach Ludwigsburg in Deutschland zu verlegen.



Im Zuge dessen verabschiedete die Hauptversammlung auch eine neue Satzung, die den Anforderungen des deutschen Rechtes entspricht. Alle Tagesordnungspunkte wurden einstimmig beschlossen.



Die Sitzverlegung wird abschließend wirksam mit der Eintragung im deutschen Handelsregister, mit deren Vollzug die Gesellschaft in den nächsten Wochen rechnet.



