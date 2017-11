Heute möchte ich eine Aktie vorstellen, die vom Geschäftsmodell und den Aussichten her als weitgehend krisenfest gilt und ich möchte bewerten, ob dies auch auf dem zurzeit relativ hoch anmutenden Kursniveau auch auf die Aktie übertragbar ist.Vor zwei Jahrzehnten galt Linde als ein solider, verlässliche aber auch als langweilige und etwas angestaubte deutsche Industrieaktie, die ihren sicheren Platz im DAX 30 Index seit der Gründung des DAX am 1. Juli 1988 beanspruchen darf.Die Aktie von Linde vollzog in den Jahren 2003 bis 2008 und 2009 bis 2015 einen hervorragenden Anstieg. Wenn Sie zu den glücklichen Investoren zählen, die um die Jahrtausendwende statt einer Microsoft den "Langweiler" Linde gekauft haben, dann konnten Sie bis heute Kursgewinne von 280% einfahren und das ohne Einbezug der Dividenden, die jährlich zusätzlich 2-3% Rendite einbrachte. Dass diese Aktie einen festen Platz in einem Altersvorsorgedepot einnimmt, dürfte klar sein. ...

