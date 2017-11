The following instruments on XETRA do have their last trading day on 23.11.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 23.11.2017



ISIN Name

LU1218123047 LYXOR INDEX FUND SICAV

LU1218122742 LYXOR INDEX FUND SICAV

LU1218123393 LYXOR INDEX FUND SICAV

LU1218123559 LYXOR INDEX FUND SICAV

LU1218123716 LYXOR INDEX FUND SICAV

FR0010037242 MULTI UNITS FRANCE SICAV

FR0010222224 MULTI UNITS FRANCE SICAV

FR0010037234 MULTI UNITS FRANCE SICAV

FR0010028860 MULTI UNITS FRANCE SICAV

FR0010174292 MULTI UNITS FRANCE SICAV

DE0007788408 ALNO AG