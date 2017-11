BASEL (dpa-AFX) - Der Schweizer Pharmakonzern Novartis baut am deutschen Standort Wehr (Landkreis Waldshut) 160 Stellen ab. Der dort angesiedelte Bereich Verpackung werde von 2019 bis 2020 an andere Standorte verlagert, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. In Wehr sollen etwa 360 Arbeitsplätze verbleiben. Die Mitarbeiter blieben an der Herstellung von Produkten mit hoher Wertschöpfung beteiligt. Der Standort Wehr sei im Bereich Verpackung nicht mehr wettbewerbsfähig. "Hinzu kommt, dass die beiden Produkte mit den größten Produktionsmengen in Wehr bis 2022 nicht mehr patentgeschützt sein werden", teilte Novartis mit./oe/DP/edh

