FRANKFURT (Dow Jones)--Der Windpark-Projektierer PNE Wind verhandelt mit der Allianz über den Verkauf seiner verbliebenen 20 Prozent an einem Windparkportfolio, das sich schon zu 80 Prozent im Allianz-Besitz befindet. Eine Fondsgesellschaft, die von der Allianz Global Investors GmbH verwaltet wird, hatte sich diesen Mehrheitsanteil an dem Windparkportfolio bereits im Dezember vergangenen Jahres gesichert.

Eine verbindliche Vertragsunterzeichnung über einen Eigentümerwechsel der restlichen 20 Prozent an der PNE Wind Partners GmbH, in der Windparkprojekte mit insgesamt 142,5 Megawatt gebündelt sind, wird nach Angaben der PNE Wind AG noch für diesen Jahr angestrebt. Mit der Transaktion will PNE Wind den Aufbau eines neuen europäischen Portfolios mit bis zu 200 Megawatt finanzieren.

November 23, 2017

