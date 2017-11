ZÜRICH (Dow Jones)--Die Erholung des Euro zum Franken hat den schweizerischen Aktienmarkt am Donnerstag gestützt. Der Leitindex drehte nach anfänglichen Verlusten ins Plus, nachdem die Frankenstärke am Vortag die eidgenössische Börse nach einem Jahreshoch noch belastet hatte. Mit Aufschlägen von 0,7 bzw. 0,4 Prozent verzeichneten die defensiven Schwergewichte Nestle und Novartis Gewinne, Roche zeigten sich gut behauptet. "Der Markt geht wieder defensiv", sagte ein Händler zu der gestiegenen Risikoaversion. Ohne frische Impulse von der Wall Street, wo wegen des Thanksgiving-Feiertages nicht gehandelt wurde, dünnten die Umsätze aus. Robuste Einkaufsmanagerindizes aus Europa setzten keine nachhaltigen Akzente. "Frankreich und Deutschland boomen", sagte ein Marktteilnehmer.

Der SMI gewann 0,3 Prozent auf 9.316 Punkte. Unter den 20 SMI-Werten standen sich zwölf Kursgewinner und acht -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 26,75 (zuvor: 38,33) Millionen Aktien. Zurich Insurance Group plant eine Ausweitung von Investitionen in ökologisch und gesellschaftlich relevante Bereiche. Die entsprechende Summe soll von ursprünglich geplanten 2 Milliarden US-Dollar auf nun 5 Milliarden aufgestockt werden. Dabei handelt es sich unter anderem um "grüne" Anleihen. Anleger zeigten sich skeptisch, die Aktie schloss knapp behauptet. Die Societe Generale hat derweil für Swiss Re Einstufung und Kursziel hochgenommen, was dem Kurs aber nicht auf die Sprünge half. Der Wert büßte 0,2 Prozent ein.

November 23, 2017

