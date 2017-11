Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Bayreuth (pta038/23.11.2017/18:13) - 7C Solarparken ((WKN: A11QW6 / ISIN: DE000A11QW68) wird morgen an ihrem Analystentag in Bayreuth den 'Developing into a 200 MWp player' Plan 2017-19 vorstellen. Die Hauptpunkte des Plans sind folgende:



- 7C Solarparken bekräftigt die Zielsetzung sich zu einem 200 MWp PV-Player zu entwickeln - Hauptsächlich soll das Wachstum von derzeit 119 MWp auf 150 MWp durch eine Partnerschaft mit einem deutschen Entwickler realisiert werden und durch alternative Fremdkapitalinstrumente finanziert werden, um das derzeit niedrige Zinsumfeld auszunutzen sowie eine Verwässerung für die Aktionäre zu vermeiden, - Obwohl strategische M&A-Transaktionen die Erreichung des 200 MWp Ausbauziels beschleunigen würden, wird 7C Solarparken die organische Akquisitionskapazität von 25 MWp pro Jahr nutzen um mit einem Co-Investoren- / Minderheitsmodell und ohne Verwässerung ein insgesamt 200 MWp starkes Portfolio zu sichern - Die EBITDA Prognose für 2017 steigt von EUR 27 Mio auf EUR 28,5 Mio an, womit sich die Prognose für das bereinigte EBITDA von EUR 27 Mio auf EUR 27,5 Mio erhöht - Die starke Bilanz des Unternehmens und der positive Cashflow-Ausblick für die nächsten Jahre werden es dem Unternehmen ermöglichen, die Aktionäre mit einer jährlichen Dividende oder einem Dividendenäquivalent von EUR 10 ct/Aktie ab 2018 auf der Grundlage der Ergebnisse 2017 zu vergüten



Der Business Plan 2017-19 wird morgen auf der Website www.solarparken.com unter Investor Relations verfügbar sein



7C Solarparken Die 7C Solarparken AG ist ein börsennotierter Besitzer/Betreiber von Photovoltaikanlagen in Deutschland mit einem Portfolio von 118 MWp. Die Aktien des Unternehmens werden an der Frankfurter Börse gehandelt (General Standard)



