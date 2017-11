Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Wolford -3,37% auf 13,9, davor 7 Tage im Plus (26,63% Zuwachs von 11,36 auf 14,38), AT&S -2,42% auf 21,755, davor 3 Tage im Plus (11,47% Zuwachs von 20 auf 22,3), UBM 0% auf 40, davor 3 Tage im Plus (2,07% Zuwachs von 39,19 auf 40), Porr -1,65% auf 25,1, davor 3 Tage im Plus (5,67% Zuwachs von 24,15 auf 25,52), EVN -0,81% auf 14,74, davor 3 Tage im Plus (3,77% Zuwachs von 14,32 auf 14,86), Mayr-Melnhof +0,59% auf 119,35, davor 3 Tage im Minus (-5,08% Verlust von 125 auf 118,65). Folgende Titel haben den Moving Average 100 gekreuzt:Wiener Privatbank 10,86 (MA100: 11,28, xD, davor 415 Tage über dem MA100). Folgende Titel hatten einen Top3 ytd Platz bezogen auf die eigene Performance: Gerry Weber (bester mit 6,72%), SBO (schlechtester mit...

