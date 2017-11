Lyon, Frankreich (ots/PRNewswire) -



Cegid (http://www.cegid.com/fr/) meldet die Übernahme von Cylande (http://www.cylande.com/web/corporate), einem führenden Anbieter von Softwarelösungen für den Einzelhandel, wodurch die Position des Konzerns an der Spitze des Einzelhandel-Technologiemarktes weiter gestärkt wird. Das kombinierte Unternehmen, das im letzten Jahr fast 100 Millionen Euro Umsatz erwirtschaftete, unterstützt heute weltweit über 70.000 Geschäfte in 70 Ländern. Die Übernahme untermauert Cegids ehrgeizige Wachstumspläne, seine Entwicklung im sich schnell entwickelnden Einzelhandelssektor zu beschleunigen.



Die Übernahme von Cylande stärkt die Position von Cegid als einer der größten globalen IT-Lösungsanbieter für den Einzelhandel.



Zusammen bieten das kombinierte Angebot von Cegid und Cylande eine gute Ausgangsposition zum Ausführen der notwendigen Investitionen in Forschung, Technik und Humankapital, um die Herausforderungen der heutigen Einzelhändler meistern und neue Märkte auf der ganzen Welt erschließen zu können.



"Es war klar, dass unsere komplementären Produktportfolios nicht nur gut aufeinander abgestimmt sind, sondern das kombinierte Angebot es uns auch ermöglicht, die Vielfalt unseres bestehenden Kundenstamms, das Branchen-Know-how unserer Mitarbeiter und die internationale Präsenz beider Unternehmen auszunutzen. Mit der führenden Cloud-Technologie von Cegid wird diese neu erweiterte Gruppe zu einem wichtigen Akteur, der strategisch positioniert ist, um die Herausforderungen des Einzelhandelsmarkts zu bewältigen", sagte Pascal Houillon, der CEO von Cegid.



Jean-Pierre Paugam, Gründer und derzeitiger President von Cylande, wird die neue Gruppe als Berater in strategischen Angelegenheiten unterstützen. Stéphane Escriva wird Cegid langfristig als stellvertretender Chief Executive Officer von Cylande unterstützen.



Cegid beabsichtigt, das Lösungsportfolio beizubehalten und weiterzuentwickeln, wodurch die Investitionsentscheidungen gesichert werden, die zuvor von den Kunden von Cylande getroffen wurden. Cylande-Produkte werden in das Einzelhandelsproduktportfolio von Cegid aufgenommen.



Cegid wird wie bereits bei seinen vorherigen Übernahmen seine Fachkompetenz im Bereich Fusionen und Konsolidierung umsetzen.



Nathalie Echinard, Managing Director Retail bei Cegid, wird die neue Geschäftseinheit leiten.



Informationen zu Cylande:



Cylande wurde vor mehr als 30 Jahren gegründet und ist heute ein führender Anbieter von Softwarelösungen für den Einzelhandel. Die Gruppe unterstützt Einzelhändler und Spezialmarken in Frankreich und im Ausland bei der Entwicklung ihres Geschäftsbetriebs. Das United Retail-Portfolio bietet eine breite Palette an Omnichannel-Lösungen, die alle Vertriebskanäle, alle Filialgrößen und alle Arten von Vertriebsnetzwerken abdecken. Cylande hat ein bewährtes Wertversprechen und das Unternehmen arbeitet mit mehr als 180 weltbekannten Marken zusammen, was eine Bestätigung für die erfolgreiche Strategie und die hochwertigen Lösungen von Cylande bildet. Zu den bekannten internationale Kunden gehören u. a. Etam, Petit Bateau, Truffaut, Armand Thiery, Bio C Bon, Groupe Eram, Nocibé, Sergent Major/Natalys/DPAM, Devred.



Das Unternehmen ist direkt in Frankreich, China, Portugal, Polen und der Elfenbeinküste tätig.



Der Bereich von Cylande, der von Cegid erworben wurde, verzeichnete 2016 einen Umsatz von 31 Millionen Euro und beschäftigte 340 Mitarbeiter.



Weitere Informationen finden Sie unter http://www.cylande.com.



Informationen zu CEGID:



Cegid ist führend in der digitalen Transformation und bietet Managementsysteme und Cloud-Services an, um Kunden bei der Verbesserung ihres Unternehmenserfolgs zu unterstützen.



Die Cegid-Gruppe bietet eine breite Auswahl an Lösungen für das Finanzmanagement (http://www.cegid.com/fr/solutions/finance-fiscalite /yourcegid-finance-y2/), Steuer (http://www.cegid.com/fr/solutions/fi nance-fiscalite/solutions-fiscalite/)- und Personalwesen (http://www.cegid.com/fr/solutions/ressources-humaines/) sowie Geschäftsanwendungen für den Einzelhandel (http://www.cegid.com/fr/solutions/retail-fashion/yourcegid-retail/), das verarbeitende Gewerbe (http://www.cegid.com/fr/solutions/industrie/), den Großhandel (http://www.cegid.com/fr/solutions/erp/negoce/) und den Dienstleistungssektor (http://www.cegid.com/fr/solutions/erp/services/) sowie für die Buchführung (http://www.cegid.com/fr/solutions/experts-comptables/) und Organisationen des öffentlichen Sektors (http://www.cegid.com/fr/solutions/secteur-public/) an.



Angetrieben von einer ehrgeizigen Innovationspolitik integrieren Cegid-Lösungen neue Anwendungen, die Cloud-Services, Mobiltechnologie, Datenanalyse, Digitalisierung und kollaborative Geschäftsplattformen umfassen.



Cegid ist eine internationale Gruppe mit 120.000 Kunden in 75 Ländern, 2.200 Mitarbeitern und erzielte 2016 einen Umsatz von 307 Millionen Euro.



Weitere Informationen finden Sie unter http://www.cegid.com.



