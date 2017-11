Unternehmensanleihen weekly: Kreditspreads stabilisieren sich. Was der Schuldscheinmarkt über die Finanzierungsbedingungen für SMEs verrät

Unsere Benchmark für den Markt für Unternehmensanleihen steht sprichwörtlich still. Die Kreditspreads gemessen am iBoxx Corporates EUR haben sich zur zurückliegenden Berichtswoche nur unwesentlich verändert. Der gegenwärtige Indexstand von 38,4 Basispunkten entspricht fast genau dem Spreadniveau aus der vergangenen Woche (38,2 bp). Auch ohne die Unternehmen des Finanzsektors war im iBoxx Corporates wenig Bewegung zu beobachten (35,5 bp vs. 34,7 bp eine Woche zuvor). Wir schreiben die stabile Spreadentwicklung der zurückliegenden Tage maßgeblich der unverändert positiven makroökonomischen Stimmung zu, welche Anleiheinvestoren offenbar zu wenigen Anpassungen ihrer Portfolien veranlasste.

Das nahende Ende des EZB-Ankaufprogramms bestimmt gegenwärtig die Diskussionen. Für viele Marktakteure sind ausweitende Kreditspreads und rückläufige Emissionsvolumina für Unternehmensanleihen zukünftig vorstellbar. Bleiben also die Bedingungen für Fremdkapital auch in Zukunft emittentenfreundlich oder muss sich der Markt auf ein restriktiveres Finanzierungsumfeld einstellen?

Nimmt man den Schuldscheinmarkt als Indikator für Emissionsaktivitäten und Fremdkapitalbedingungen, sind die Emissionsbedingungen im Euroland weiterhin günstig für Fremdkaptalplatzierungen. Bis zum Ende des dritten Quartals 2017 wurden nach unseren Berechnungen im Markt bislang Schuldscheindarlehen in Höhe von rund 19,5 Mrd. Euro syndiziert. Das Gesamtvolumen liegt nur 5,8 % unter dem des Rekordjahres 2016, in welchem rund 27,2 Mrd. Euro platziert wurden. Das emittierte Volumen in 2017 wird sich nahe jedoch unter der Rekordmarke aus 2016 befinden.

Aber was sagt das anhaltend hohe Emissionsvolumen am Schuldscheinmarkt über die Wirkungsweise des CSPPs aus? Zunächst profitieren in erster Linie multinationale Unternehmen als Bondemittenten von dem Rückgang in den Kreditspreads (s. iBoxx-Entwicklung), der seit Beginn des CSPPs zu beobachten ist. Jedoch erfahren scheinbar auch kleine und mittlere Unternehmen erhebliche Unterstützung bei ihren Finanzierungsanstrengungen, wie die hohe Emissionsaktivität am Schuldscheinmarkt in 2016 und 2017 offenbart. Die günstigen Emissionsbedingungen für Unternehmensanleihen erzeugen Spillover-Effekte auf den Kreditmarkt, der maßgeblichen Refinanzierungsquelle für SMEs. Der Boom am Schuldscheinmarkt, wo in erster Linie Mittelständler aktiv sind, ist ein Indikator hierfür. Trotz marginal sich ausweitender Spreads bleiben die Emissionsbedingungen emittenfreundlich.

