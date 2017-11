München/Berlin (ots) - Qualität und Tradition setzen sich nun auch rechtlich durch: APASSIONATA - die Tournee der größten und erfolgreichsten Familienunterhaltungsshow mit Pferden in Europa, vor 15 Jahren von Peter Massine erfunden, gibt es ab dem 01. Juli 2018 wieder nur einmal. Nur die Tournee der SenseUp Entertainment GmbH um den langjährigen Autor und Regisseur der Show, Holger Ehlers, ist berechtigt, den Namen "APASSIONATA" zu tragen.



Mit dem heutigen Urteil erließ das Oberlandesgericht Düsseldorf eine einstweilige Verfügung, mit welcher der Apassionata World GmbH untersagt wurde, für Veranstaltungen ab dem 01. Juli 2018 in Europa Unterhaltungsshows mit Pferden mit der Bezeichnung "APASSIONATA" zu bewerben oder durchzuführen.



Die Entscheidung im Verfügungsverfahren ist rechtskräftig. Eine abweichende Entscheidung ist lediglich in einem späteren Hauptsacheverfahren denkbar. Damit steht bis auf Weiteres fest: Ab dem 01. Juli 2018 wird es nur noch eine Tournee unter dem klangvollen und traditionsreichen Namen "APASSIONATA" geben, die der SenseUp Entertainment GmbH mit dem APASSIONATA-Kreativteam um Holger Ehlers. Dieses ist bereits seit vielen Jahren der Garant für den Erfolg.



Der Apassionata World GmbH mit ihrem chinesischen Gesellschafter hat das OLG Düsseldorf nur noch eine Art Aufbrauchfrist für die laufende Tournee bis zum 30. Juni 2018 gewährt.



"Die Gerechtigkeit hat gesiegt!", so Holger Ehlers. "Mit dem Urteil hat das Gericht im Ergebnis auch die einzigartige künstlerische Qualität unserer jahrelangen hochwertigen Produktionen gewürdigt, mit der wir in all den Jahren mehr als sieben Millionen Zuschauer in Deutschland und Europa begeistern konnten", so Ehlers weiter.



Seit 15 Jahren entführt die Show ihre Besucher in eine Welt der magischen Begegnungen zwischen Mensch und Pferd. Die Produktionen begeistern mit ihren Dressurlektionen der Hohen Schule, atemberaubenden Stunts sowie komödiantischen Einlagen in ganz Europa. Erstklassige Tänzerinnen und Tänzer und fantasievoll gestaltete Kostüme vereint mit aufwendigen Bühnenkonstruktionen, Licht- und Soundeffekten und Videokunst vollenden das einzigartige Gesamterlebnis für die ganze Familie.



Die neueste Tour der einzigartigen Show mit dem Titel "APASSIONATA Der Traum" ist traditionsgemäß am 28. Oktober 2017 im sächsischen Riesa gestartet und wird bis Juni 2018, neben zahlreichen Städten in Deutschland, auch in Prag und Helsinki aufgeführt.



